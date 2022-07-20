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Киноафиша Статьи «Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду

«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду

20 июля 2022 13:30
«Ни стыда ни совести»: завравшуюся Дану Борисову вывели на чистую воду

Фанаты не смогли сдержать свое возмущение.

Дана Борисова столкнулась с критикой подписчиков из-за своего преображения. Ранее знаменитость признавалась, что испытывает серьезные финансовые проблемы.

По словам телеведущей, не так давно она практически полностью осталась без средств к существованию. Якобы ей даже нечем было оплатить долги по ЖКХ, поэтому она решилась попросить помощи у поклонников. Благодаря неравнодушным пользователям Сети Борисовой удалось собрать 25 тысяч рублей, которые помогли разобраться с проблемами. Однако чуть позже артистка поделилась видео, в котором похвасталась результатами косметологической процедуры.

«Мои новые губки после увеличения филлером», — рассказала Борисова.

Пользователи Сети не оставили без внимания неожиданную публикацию телеведущей. Как предположили фанаты, собранные деньги пошли именно на оплату врачей, ведь еще несколько дней назад звезда экрана просила помощи с оплатой счетов, а сейчас показывает результаты преображения.

«Ни стыда ни совести», «Деньги на губы собирали?» — возмущаются подписчики.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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