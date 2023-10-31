Ни стыда ни совести: Медведева страстно поцеловала Энберта, который уже женат на фигуристке

Евгения Медведева уже несколько лет не участвует в состязаниях по фигурному катанию, однако каток все еще весомая часть жизни серебряного призера Олимпиады. Колоритная брюнетка активно выступает в ледовых шоу. Фигуристка исполняет главную роль в шоу Ильи Авербуха «Кармен». Недавно постановка спровоцировала скандал.

Актеры передают через танец и виртуозные вращения всю палитру чувств и эмоций. Страстная и трогательная Медведева не оставляет зрителей равнодушными. Пару красавице составил Александр Энберт, бронзовый призер чемпионата Европы. 34-летний фигурист исполнил роль Хосе, возлюбленного главной героини.

Спортсмены показали такую любовь и нежность, что, кажется, лед под ними растаял. Кульминацией постановки стал поцелуй парочки. Евгения Медведева с чувством впилась губами в партнера. Правда, многих смутило, что женатый Энберт позволяет себе такие вольности.