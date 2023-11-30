Ни стыда ни совести: как справляли нужду в дореволюционной Москве

В XIX веке люди не могли и представить, какой уровень комфорта будет у их потомков. Холодильники, электроплиты, микроволновки, центральное отопление, водопровод — наши предки даже и не мечтали о таких благах цивилизации. До революции крайне печальной была ситуация с туалетами.

В Москве естественную нужду справляли прямо на улице. Стеснительные искали укромные уголки, а все остальные могли остановиться у столба или посреди оживленного тротуара. Горожане и туристы жаловались на ужасный запах, поэтому властям пришлось взяться за решение проблемы.

В некоторых дворах устанавливали ушаты, которые, правда, быстро заполнялись характерной жидкостью. С 1880-х в Москве стали строить общественные туалеты. Поначалу это были огороженные писсуары, однако позже им на смену пришли капитальные строения.