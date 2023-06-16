Ни слышать, ни видеть не желает: Киркоров публично отмахнулся от Пугачевой

Филипп Киркоров прежде отзывался об Алле Пугачевой с нескрываемым восхищением. Но теперь отношение поп-короля отечественной эстрады к бывшей жене оставляет желать лучшего.

Артист засветился на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где пообщался с журналистами. Избежать вопросов об эмигрировавшей в Израиль экс-супруге музыканту не удалось. Но говорить с придыханием о Примадонне певец не стал. Он холодно заметил, что Алла Борисовна — выдающаяся певица, а после отмахнулся от нее как от назойливой мухи.

Исполнитель не желает ни видеть, ни слышать экс-возлюбленную. Киркоров признался, что не интересуется жизнью звезды и ее мужа. «Мне неведомо, что делает эта пара», — подметил он в беседе с порталом «СтарХит». В завершение Филипп Бедросович добавил, что не общается с артисткой больше пяти лет. По всей видимости, такой поворот событий его полностью устраивает.