Ни следа от застенчивого очкарика: Веника из «Папиных дочек» невозможно узнать

Более десяти лет назад Филипп Бледный прославился на всю страну благодаря роли обаятельного ботаника Веника в «Папиных дочках». Изначально актер должен был появиться в сериале всего на пару серий, но Бледный покорил всю съемочную группу – и стал одним из центральных персонажей.

Первую роль артист получил всего лишь в четыре года – он выступил на сцене Оренбургского театра, а в 11 лет дебютировал в кино. После «Папиных дочек» Бледный активно играл в театре, но не забросил и кинематограф. Филипп Бледный сыграл Никиту Дягилева в сериале «Кухня», а позже засветился в спин-оффе картины – «Отель Элеон».

Сейчас артисту 34 года – и он заметно изменился со времен «Папиных дочек».

Бледный возмужал и подкачался. Красавцу-актеру приписывали романы со многими коллегами – Лизой Арзамасовой, Риной Гришиной. Личную жизнь Филипп Бледный старается скрывать от публики, но известно, что артист пока холост.