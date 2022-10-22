Ни следа от задиры Гойла из «Гарри Поттера»: вы будете шокированы, увидев, каким подтянутым красавчиком стал актер

Финальная часть «Гарри Поттера» вышла на экраны более десяти лет назад – за это время жизнь подросших актеров круто изменилась. В Джошуа Хердмане, который сыграл Гойла, уже трудно узнать того противного паренька, насмехавшегося над Поттером.

В отличие от своего коллеги Джейми Уэйлетта, игравшего Крэбба, Хердман продолжил карьеру в кино – он засветился в таких проектах, как «Свинтус», «Волшебники против пришельцев», «Подъем» и «Робин Гуд: начало».

Помимо кино, артист всерьез занимается смешанными единоборствами: свою карьеру в ММА он начал в 2016 году – и с тех пор одержал немало побед.

Сейчас Джошуа Хердману 35 лет. Он обрел счастье с Джессикой Уорт и воспитывает сына Моргана. Хердман часто делится трогательными семейными фото с подписчиками. Также поклонники отмечают, что благодаря постоянным тренировкам Джошуа находится в прекрасной физической форме.