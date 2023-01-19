Ни следа от прежнего гламура: куда пропал экс-любовник Пугачевой (фото)

Сергей Челобанов когда-то был одним из самых популярных музыкантов на отечественной эстраде. Во многом своим успехом он обязан роману с Аллой Пугачевой. Знаменитости давно расстались, но артист до сих пор охотно говорит о связи с Примадонной отечественной эстрады.

Многим казалось, что певец завершил свою карьеру. Выяснилось, что он вернулся в Балаково и недавно впервые за три года вышел на сцену. Поводом послужил 60-летний юбилей исполнителя. Экс-любовник Пугачевой не только исполнил свои самые громкие хиты, но и охотно пообщался с поклонниками.

В частности, артист признался, что не бедствует: основу его дохода составляют авторские отчисления от песен. Их музыкант пишет не только для себя, но и для других знаменитостей.

Челобанов поддерживает связь с фанатами через социальные сети, но откровенничать в своем микроблоге не любит. Между тем многие отмечают, что за прошедшие годы Сергей сильно изменился: от прежнего гламура в его образе не осталось и следа. Певец больше не носит длинные волосы и одевается куда скромнее, чем раньше.