Ни следа от малышки из «Мужиков»: в этой актрисе невозможно узнать звезду фильма

Тот самый случай, когда пророческие речи о звездной карьере оказались пустым звуком.

В далеком 1982 году кинофильм «Мужики!» произвел настоящий фурор в отечественном кинематографе. Картина рассказывает о нелегкой судьбе Павла Зубова и его внезапно обретенных детей, старшую из которых, Полину, сыграла как раз Ирина Иванова. Роль была действительно запоминающейся, но, к сожалению, дальнейшая актерская карьера не сложилась.

Ирина отказывалась от всех дальнейших предложений, выбрав должность в паспортном столе.

Позже она удачно вышла замуж и стала матерью троих детей. Пожалуй, даже самый зоркий зритель не узнает ту самую девочку из фильма в этой постаревшей женщине.

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