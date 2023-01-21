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Ни следа от малышки из «Мужиков»: в этой актрисе невозможно узнать звезду фильма

21 января 2023 11:30
Ни следа от малышки из «Мужиков»: в этой актрисе невозможно узнать звезду фильма

Тот самый случай, когда пророческие речи о звездной карьере оказались пустым звуком.

В далеком 1982 году кинофильм «Мужики!» произвел настоящий фурор в отечественном кинематографе. Картина рассказывает о нелегкой судьбе Павла Зубова и его внезапно обретенных детей, старшую из которых, Полину, сыграла как раз Ирина Иванова. Роль была действительно запоминающейся, но, к сожалению, дальнейшая актерская карьера не сложилась.

Ирина отказывалась от всех дальнейших предложений, выбрав должность в паспортном столе.

Позже она удачно вышла замуж и стала матерью троих детей. Пожалуй, даже самый зоркий зритель не узнает ту самую девочку из фильма в этой постаревшей женщине.

Ни следа от малышки из «Мужиков»: в этой актрисе невозможно узнать звезду фильма

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Фото: кадр из программы «Привет, Андрей» (2017-2023), кадр из фильма «Мужики!» (1981)
Артем Пестов
Артем Пестов
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