Ни следа от красоты: как в 85 лет выглядит женщина, ради которой Юрий Яковлев бросил беременную жену

Первым ребенком известного сценариста и артиста Аркадия Райкина стала долгожданная дочка Екатерина. Еще в детстве она увлеклась театром и твердо решила стать актрисой. После окончания «Щуки» наследница звезды СССР без труда попала на сцену Вахтанговского театра.

Страсти у Райкиной бушевали не только в спектаклях, но и в личной жизни. В юности она была невероятной красавицей: хрупкая брюнетка с большими внимательными темными глазами. Первым, кто не устоял перед ней, оказался Михаил Державин, тут же предложивший коллеге руку и сердце.

Но спустя пару лет брака Райкина увлеклась своим партнером по театральной сцене Юрием Яковлевым. Он не только был на 10 лет старше, но еще и женат, более того, его супруга ждала ребенка. Тем не менее, актер тоже влюбился в коллегу и бросил ради нее жену.

По слухам, Аркадий Райкин пытался помешать этому союзу всеми силами. Однако звезды сцены развелись со своими супругами и сами отправились под венец в 1961 году. Вскоре у них родился сын Алексей. Надо сказать, что этот страстный брак не продлился долго и распался уже спустя три года.

Сейчас Екатерине Райкиной уже 85 лет. Она давно завершила активную карьеру и редко появляется на публике. А в ее внешности не осталось ни капли от той утонченной красоты в молодости.