Ни следа от гигантской женщины: россиян ошарашил внешний вид похудевшей Черно

Экс-участницу шоу «Дом-2», Александру Черно, можно без преувеличения назвать одной из самых колоритных звезд телевизионного проекта.

Пышка была совершенно без комплексов: Черно танцевала у шеста под хохот других участников шоу, могла раздеться перед камерой, совершенно не заботясь о внешнем виде. На тот момент времени девушка планов о похудении не строила.

В своем блоге участница «Дома-2» писала:

«И так, Уважаемые мои друзья и подписчики. Я очень-очень толстая. Конечно же, мне это не нравится, и это защитная реакция, что мне комфортно и прочее. Внутри меня живёт подросток, который всему противоречит. Худеть я буду. Но! Это должна быть очень мучительная и кропотливая работа».

Судя по последним фотографиям в социальных сетях, работа увенчалась успехом. Александра сейчас выглядит совершенно иначе, ее тяжело узнать. Подписчики ликуют: