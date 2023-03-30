Ни следа от эпатажной дивы: изменения Анастасии Волочковой потрясли народ
Звезда решилась на кардинальные перемены.
Анастасия Волочкова давно славится не своим талантом балерины, а скандальным поведением и вызывающим внешним видом. На протяжении длительного периода времени хейтеры критиковали звезду за безвкусные образы, вульгарный макияж и неухоженные волосы, но теперь им явно будет нечем заняться.
Прима Большого театра предстала перед публикой в совершенно новом образе — от той эпатажной дивы не осталось и следа. В своих социальных сетях Волочкова поделилась кадрами со съемочной площадки одного из шоу, где появилась в строгом брючном костюме черного цвета и с лаконичной укладкой. Макияж артистки также оказался весьма сдержанным.
Такие изменения во внешности танцовщицы потрясли народ.
«Настя, ты ли это? Удивила», «Все очень достойно. Анастасия выглядит на все сто», «На человека здесь похожа, а не на куклу со сломанным тазом. Красавица. Достойно», — осыпали комплиментами знаменитость подписчики.