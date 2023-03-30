Ни следа от эпатажной дивы: изменения Анастасии Волочковой потрясли народ

Анастасия Волочкова давно славится не своим талантом балерины, а скандальным поведением и вызывающим внешним видом. На протяжении длительного периода времени хейтеры критиковали звезду за безвкусные образы, вульгарный макияж и неухоженные волосы, но теперь им явно будет нечем заняться.

Прима Большого театра предстала перед публикой в совершенно новом образе — от той эпатажной дивы не осталось и следа. В своих социальных сетях Волочкова поделилась кадрами со съемочной площадки одного из шоу, где появилась в строгом брючном костюме черного цвета и с лаконичной укладкой. Макияж артистки также оказался весьма сдержанным.

Такие изменения во внешности танцовщицы потрясли народ.