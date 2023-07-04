Ни славы, ни мужа, ни детей: дочь Николаева погналась за американской мечтой и осталась у разбитого корыта

Дочь Игоря Николаева от первого брака с Еленой Кудряшовой давно выросла. Музыкант мечтал, чтобы Юлия пошла по его стопам и стала знаменитой певицей. И хоть мечты имеют свойство сбываться, это не тот случай.

В начале нулевых звездная наследница отправилась на учебу в Майами. Специальность она выбрала далекую от мира шоу-бизнеса, решив стать фармацевтом. Отец поддержал ее в этом. Композитор купил дочери квартиру в США и машину. По слухам, она до сих пор живет в этих апартаментах.

На собственную недвижимость погнавшаяся за американской мечтой Юлия так и не заработала. Не задалась не только ее карьера, но и личная жизнь. В 2005 году она закрутила роман с иностранцем. Спустя 10 лет пара распалась — и сегодня у Николаевой, разменявшей пятый десяток, нет ни славы, ни мужа, ни детей. Одиночество звездной наследницы, оставшейся у разбитого корыта, скрашивают три кошки и собака.