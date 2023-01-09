Ни славы, ни денег: жуткая участь звезды «Обитаемого острова» проберет до мурашек

Всероссийская слава обрушилась на Василия Степанова после того, как он сыграл в фильме Федора Бондарчука «Обитаемый остров». Артист полюбился зрителям настолько, что ни у кого не было сомнений в том, что его ждет головокружительная карьера. На деле же вышло иначе.

Успех сыграл со Степановым злую шутку. Психическое здоровье звезды, которое и без того оставляло желать лучшего, заметно ухудшилось. Вот уже несколько лет актер состоит на учете в психиатрической клинике.

Из-за своего недуга звезда экрана стал слишком замкнутым. К тому же режиссеры после выхода детища Бондарчука не стали предлагать актеру новые роли, а все его попытки пройти кастинги оборачивались неудачами.

В 2015 году Степанов столкнулся с новой бедой. В его левой ноге оторвался тромб, и потребовалась срочная госпитализация. К счастью, артиста удалось спасти. Однако спустя год он сломал позвоночник. Врачи не могли с полной уверенностью сказать, будет ли знаменитость ходить. Тем не менее ему удалось восстановиться и встать на ноги.

Вот только на этом испытания не закончились. Пять лет назад актера нашли под окном с многочисленными травмами. Именно после этого случая он и угодил в психушку. В настоящий момент Василию, который еще надеется возобновить свою карьеру, помогает брат Максим. Он пытается «выбить» для родственника новые роли, но пока безрезультатно.