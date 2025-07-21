«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

Далеко не все критики поняли, что они только что посмотрели.

Сегодня Антон Васильев — лицо «Невского», один из самых узнаваемых актеров российского ТВ. Уже восьмой сезон он гоняется за Архитектором и разбивает сердца зрительниц, считающих дни до новых серий. Но есть в его фильмографии роль, о которой не знает и половина поклонников «Невского» — зато знает половина Европы. Роль, благодаря которой артиста заметили в Каннах.

В 2016 году драму «Ученик» включили в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. На фоне нарядных комедий и глянцевых артхаусов этот фильм выглядел как холодный душ. Режиссер экранизировал свой собственный спектакль о школьнике-фанатике, Вениамине, который начинает такой себе крестовый поход в стенах обычной российской школы.

Васильев в этой истории — учитель физкультуры, Олег Иванович. Вроде бы роль второстепенная, но очень точная: он — из тех взрослых, кто просто старается выжить и не влезать.

Пока школа разваливается от столкновения религиозного радикализма и разумного гуманизма, он держится за штангу и дежурные фразы. В какой-то момент становится ясно, что таких, как он, — большинство. И это страшно.

Фильм обсуждали много — и в России, и за границей. Писали про «гимн учителям», про «русскую школу как театр абсурда», про мальчика со священной книгой, который хочет спасти мир и при этом приносит только боль.

«У этой вахты брошенного корабля должен оставаться кто-то, кому не всё равно, кто среди неясности, сумятицы, гнева и человеческой низменности будет взывать к лучшему. За этот рубеж нет ни славы, ни бессмертия, ни благодарности», — писали в обзорах.

Отечественные зрители ставили «Ученика» в один ряд с «Левиафаном» и «Нимфоманкой», а зарубежные критики выходили с показа в Каннах молча, с лицами, на которых было написано:

«Что это было?»

Приза тогда не дали. Но картину запомнили. Еще бы.

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