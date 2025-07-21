Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

21 июля 2025 17:38
«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

Далеко не все критики поняли, что они только что посмотрели.

Сегодня Антон Васильев — лицо «Невского», один из самых узнаваемых актеров российского ТВ. Уже восьмой сезон он гоняется за Архитектором и разбивает сердца зрительниц, считающих дни до новых серий. Но есть в его фильмографии роль, о которой не знает и половина поклонников «Невского» — зато знает половина Европы. Роль, благодаря которой артиста заметили в Каннах.

В 2016 году драму «Ученик» включили в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. На фоне нарядных комедий и глянцевых артхаусов этот фильм выглядел как холодный душ. Режиссер экранизировал свой собственный спектакль о школьнике-фанатике, Вениамине, который начинает такой себе крестовый поход в стенах обычной российской школы.

«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

Васильев в этой истории — учитель физкультуры, Олег Иванович. Вроде бы роль второстепенная, но очень точная: он — из тех взрослых, кто просто старается выжить и не влезать.

Пока школа разваливается от столкновения религиозного радикализма и разумного гуманизма, он держится за штангу и дежурные фразы. В какой-то момент становится ясно, что таких, как он, — большинство. И это страшно.

Фильм обсуждали много — и в России, и за границей. Писали про «гимн учителям», про «русскую школу как театр абсурда», про мальчика со священной книгой, который хочет спасти мир и при этом приносит только боль.

«Ни славы, ни благодарности»: лишь один фильм с Васильевым показывали в Каннах — и на «Невского» он максимально не похож

«У этой вахты брошенного корабля должен оставаться кто-то, кому не всё равно, кто среди неясности, сумятицы, гнева и человеческой низменности будет взывать к лучшему. За этот рубеж нет ни славы, ни бессмертия, ни благодарности», — писали в обзорах.

Отечественные зрители ставили «Ученика» в один ряд с «Левиафаном» и «Нимфоманкой», а зарубежные критики выходили с показа в Каннах молча, с лицами, на которых было написано:

«Что это было?»

Приза тогда не дали. Но картину запомнили. Еще бы.

Ранее мы писали: «Не уступает "Ликвидации"»: этот детектив оценили на 7.6 — одну из ролей в нем играет звезда «Невского»

Фото: Кадр из фильма «Ученик» (2016)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека «Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека Читать дальше 22 июля 2025
Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Роль Быкова в «Интернах» изначально писали совсем под другого актера: да и сам Охлобыстин долго воротил нос от сериала ТНТ Читать дальше 22 июля 2025
«Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала «Я ушел и стал избегать образа»: главную роль своей карьеры Мадянов откровенно не любил — зато почти вся страна обожала Читать дальше 22 июля 2025
«Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова «Полностью исказили»: у Гоцмана из «Ликвидации» был реальный прототип — и его семья перессорилась из-за персонажа Машкова Читать дальше 22 июля 2025
Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Школьница-бунтарка, революционерка и мать: запомнили Назарову лишь по «Прекрасной няне»? В этих трех ролях она раскрылась куда лучше Читать дальше 19 июля 2025
Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Уверены, что все знаете про Евгения Цыганова? Тогда решить наш тест для вас — раз плюнуть Читать дальше 19 июля 2025
Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Не жмет: угадайте кино или сериал по одной лишь короне (тест) Читать дальше 19 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше