«Ни с кем не хотела разговаривать»: раскрыты детали приезда Пугачевой в Москву

Алла Пугачева обманывала россиян, когда уверяла, что отправилась в Израиль на каникулы и лечение. Артистка покинула Россию и теперь приезжает в Москву лишь в экстренных случаях.

В последний раз она была на родине, чтобы проводить в последний путь близкого друга — дизайнера Валентина Юдашкина. От общения с журналистами Примадонна отказалась. Да и с коллегами милой не была.

Детали приезда бывшей жены Филиппа Киркорова раскрыла знаменитая певица. Надежда Бабкина встретилась на похоронах со звездой, но эта встреча приятных впечатлений не оставила. Директор театра «Русская песня» призналась, что общения с Аллой Борисовной у нее не было. Знаменитости только поприветствовали друг друга, но на этом все. Впрочем, Бабкину такой поворот не расстроил.

Народница сильно разочарована поведением оскандалившейся Пугачевой и больше не желает иметь с ней ничего общего. Та, в свою очередь, тоже не стремилась вступать в контакт с коллегами по шоу-бизнесу.