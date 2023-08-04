Ни рыба ни мясо: эту женщину считают тайной женой Билана

Дима Билан привлекает к себе внимание не только творческими успехами, но и личной жизнью. 41-летний артист ни разу официально не представлял своих возлюбленных и старается держать жизнь вне сцены в тайне. Долгие годы поклонники пытались разгадать, завоевал ли кто-нибудь сердце певца, а не так давно стало известно, что Билан все же состоит в отношениях.

Как предполагают поклонники, артист встречается со своей помощницей Аленой. Девушку часто видят в компании музыканта, но она старается вести себя скромно и никогда не привлекает к себе внимание.

При этом публика уверена, что Алена — идеальная кандидатура для Билана. Девушка хоть и не похожа на моделей, которые окружают артиста в клипах, но известна своей преданностью и отзывчивостью. Она всегда поддерживает артиста, который не раз признавался, что переживает весьма нелегкий период в жизни.