Ни разу не попался: этот подлый поступок Костя из «Спортлото-82» скрывал много лет

Литовский актер Альгис Арлаускас известен по роли Кости Лукова из комедии Гайдая «Спортлото-82». В конце 70-х он женился на артистке Марине Шиманской. Брак двух ярких актеров продержался 35 лет, после чего рухнул из-за предательства мужа.

Накануне их знакомства популярность Шиманской набирала обороты. Она снялась в фильмах «Берегите женщин» и «34-й скорый». Очаровательная актриса стала настоящей знаменитостью и поступила в театр Табакова. Вскоре и начался ее страстный роман с Арлаускасом, который привел к браку.

Супругам приходилось жить на две страны: Альгис уехал в Испанию, чтобы снимать документальное кино, и забрал старшую дочь с собой, младший сын остался с матерью. Позднее Марина решила перебраться к мужу, чтобы сохранить брак. Несколько лет они жили счастливо, но в 2013 году произошел крах.

Тогда Арлаускас объявил, что уходит от жены к ее лучшей подруге. Оказалось, что этот роман на стороне длился уже давно, что стало для актрисы страшным потрясением. Для Шиманской перевернулся весь мир, и она даже пристрастилась к бутылке. С годами ей удалось простить предателей, а сегодня актриса поглощена своей работой. Арлаускас успешно снимается в испанских сериалах и занимается режиссурой.