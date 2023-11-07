Ни Райкин, ни Тихонов не признавали своим сына Варлей: взгляните на мальчика

Новость о беременности не остановила Наталью Варлей от развода с Владимиром Тихоновым. Актриса родила сына, вокруг которого кипели нешуточные страсти.

Брак с отпрыском Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова не сложился по ряду причин. Наследник артистов пристрастился к запрещенным веществам. Спасти его от пагубной зависимости «кавказская пленница» не смогла.

Еще когда гимнастка была замужем за Владимиром, поползли слухи о ее романе с Константином Райкиным. Воображение сплетников разыгралась настолько, что именно его записали в отцы малыша.

Первенцу звезда экрана дала свою фамилию и назвала его Василием. Между тем и ее бывший муж, и предполагаемый любовник отказались признавать сына. Мордюкова также отвернулась от внука.

Встретилась с ним своенравная казачка лишь спустя годы. И тут же узнала в отпрыске Варлей черты Владимира. Артистка подметила, что парень пошел в породу Тихоновых. К слову, Василий Варлей не захотел продолжать актерскую династию. В 1981 году он засветился в картине «Переходный возраст» и на этом покончил с кино.