Ни подарков, ни роскоши: Пугачева устроила скромный праздник для двойняшек

Дети Аллы Пугачевой отметили свой первый юбилей. Лизе и Гарри исполнилось 10 лет, но пышного торжества по этому случаю близнецы не дождались.

Звездные наследники привыкли, что в день их рождения родители устраивали им шикарный праздник с аниматорами, шоу и дорогими подарками. Но в этот раз именинникам пришлось закатать губу.

Дошло до того, что отпрыски Примадонны сами готовили себе еду на мангале. Из угощений были мясо, рыба и сосиски. Праздничный ужин устроили в саду на уличном столе с дешевой клеенкой.

Былой роскошью тут даже не пахнет. Видимо, в Израиле артистка вынуждена затянуть пояса и экономить на собственных детях. Но двойняшки обиду на маму не затаили. На фото и видео в социальных сетях Лиза и Гарри выглядят вполне счастливыми.

Вот у кого стоит поучиться избалованным детям бывшего мужа Аллы Борисовны. При виде такого скудного застолья отпрыски Филиппа Киркорова точно закатили бы глаза, а после — дикую истерику.