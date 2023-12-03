Ни подарков, ни наследства, ни премий: обладательницам этих имен не везет с деньгами

Эзотерики верят, что одни имена могут привлечь в жизнь человека финансовое благополучие, другие же — принести бедность и неудачи в делах. Некоторые даже приводят «черный список» имен, которыми лучше не называть дочерей, чтобы не притянуть к ним несчастье.

Особенно часто сталкиваются с материальными сложностями Алины. Они не зациклены на богатстве, сосредоточены на других целях, и поэтому привыкают довольствоваться малым.

Анастасиям золотых гор тоже не видать. У них иные приоритеты: обладательницы этого имени чаще акцентируют внимание на духовном.

Инны умеют зарабатывать большие деньги, но легко их тратят. Накопить существенную сумму — задача почти непосильная. Ангелины не расположены к бизнесу, а Софиям в нем попросту не везет: финансовый успех дается им тяжелее, чем остальным. Да и мужчины их щедрыми подарками не балуют.