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Ни подарков, ни наследства, ни премий: обладательницам этих имен не везет с деньгами

3 декабря 2023 18:30
Ни подарков, ни наследства, ни премий: обладательницам этих имен не везет с деньгами

Бедность словно идет с ними рука об руку.

Эзотерики верят, что одни имена могут привлечь в жизнь человека финансовое благополучие, другие же — принести бедность и неудачи в делах. Некоторые даже приводят «черный список» имен, которыми лучше не называть дочерей, чтобы не притянуть к ним несчастье.

Особенно часто сталкиваются с материальными сложностями Алины. Они не зациклены на богатстве, сосредоточены на других целях, и поэтому привыкают довольствоваться малым.

Анастасиям золотых гор тоже не видать. У них иные приоритеты: обладательницы этого имени чаще акцентируют внимание на духовном.

Инны умеют зарабатывать большие деньги, но легко их тратят. Накопить существенную сумму — задача почти непосильная. Ангелины не расположены к бизнесу, а Софиям в нем попросту не везет: финансовый успех дается им тяжелее, чем остальным. Да и мужчины их щедрыми подарками не балуют.

Фото: Фотобанк - unsplash.com
Анастасия Полухина
Анастасия Полухина
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