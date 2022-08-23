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Ни одной знакомой черты: как выглядит Николь Кидман спустя 20 лет после «Мулен Руж!»

23 августа 2022 18:20
Ни одной знакомой черты: как выглядит Николь Кидман спустя 20 лет после «Мулен Руж!»

Артистка решила изменить свой образ.

Мюзикл База Лурмана «Мулен Руж!» стал одной из самых знаковых кинолент в карьере Николь Кидман. Долгие годы поклонники ассоциировали ее исключительно с Сатин. И именно поэтому артистке пришлось приложить немало усилий, чтобы отказаться от такого имиджа.

Сегодня в 55-летней знаменитости едва можно узнать актрису из «Мулен Руж!». Кидман активно занимается спортом и может похвастаться весьма подтянутой фигурой. При этом артистка уже не так часто снимается в кино, а занимается общественно-политической работой и даже поучаствовала в показе модного дома Balenciaga.

Ни одной знакомой черты: как выглядит Николь Кидман спустя 20 лет после «Мулен Руж!»

Поклонники же остаются в восторге от каждой публикации Кидман. В ее социальных сетях можно встретить тысячи комплиментов от фанатов со всего мира, которые не скупятся на добрые слова.

«Какая же ты красивая», «Я в восторге от твоей внешности, Николь», «Самая эффектная актриса наших дней, никому тебя не догнать», — пишут пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из фильма, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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