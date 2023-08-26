Ни одной зарплаты не хватит: сколько тратит Басков на личный вагон в поезде

Николай Басков исколесил всю страну. Путешествовать артист любит с комфортом, а стоит он нынче дорого.

Другим видам транспорта звездный блондин предпочитает поезд, поскольку там можно выспаться. Лучше всего музыканту спится в личном VIP-вагоне, который он взял у РЖД в аренду.

Удовольствие это, разумеется, дорогое и для простого люда недоступное. Точную стоимость аренды предпочитают широким массам не раскрывать, но журналисты портала «Аргументы и факты» разузнали, что начинается она от 1,5 тысячи долларов за сутки. Но Басков раскошелился еще больше.

А все потому, что исполнитель переоборудовал вагон под свой вкус и потребности.

По словам звезды, в его обители есть две комнаты — гостиная и спальня с большой плазменной панелью. Имеется и душ с гидромассажем.

Гастролирует певец не один, а вместе со спонсорами, личным врачом и массажистом. Чтобы разместить такую группу поддержки, знаменитости приходится арендовать еще два вагона.