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Ни одной татуировки: ахнете, увидев это фото сына-фрика Яковлевой

11 августа 2023 12:45
Ни одной татуировки: ахнете, увидев это фото сына-фрика Яковлевой

В юности наследник знаменитости выглядел совсем иначе.

Сын Елены Яковлевой Денис последние годы известен из-за своей нестандартной внешности. Наследник знаменитости активно экспериментирует, и большая часть его тела покрыта татуировками. Однако так Денис выглядел далеко не всегда.

Как оказалось, впервые в тату-салон молодой человек отправился в 11-м классе. Тогда он решил увековечить изображение своего любимого пса. После этого любовь к рисункам на коже становилась все сильнее, и вот уже 80% его тела покрыли татуировки.

Однако прежняя внешность Дениса все же сохранилась на снимках. В социальных сетях Яковлева изредка делится архивными фотографиями, на которых ее сын еще учится в школе. На них видно, каким милым был Денис еще несколько лет назад и как эксперименты изменили его внешность.

Ни одной татуировки: ахнете, увидев это фото сына-фрика Яковлевой

«На фото сын еще маленький светлый ангелочек», — считают пользователи Сети.

Фото: Legion-Media, кадр из передачи, соцсети
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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