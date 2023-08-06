Ни одной складочки: Пугачева в купальнике свела с ума россиян (откровенное фото)

Алле Пугачевой этой весной исполнилось 74 года. В последние годы певица выглядит как никогда хорошо: рядом с молодым мужем она расцвела и стала активно следить за внешностью. Примадонна избавилась от лишнего веса и сменила балахоны на стильные наряды. Недавно в Сети появилось фото загорающей Пугачевой в купальнике.

Супруг певицы снял ее исподтишка, так как сама Алла Борисовна фотографироваться не очень любит. Всего за час публикация собрала больше 16 тысяч лайков и массу восторженных комментариев.

Пользователи восхищаются фигурой Примадонны. В ее возрасте о такой физической форме стоит только мечтать. На теле певицы нет ни следа целлюлита или лишних складок. Невозможно поверить, что в следующем году ей исполнится 75 лет. Многие отметили, что такой красивой женщина может быть только в глазах влюбленного мужчины.