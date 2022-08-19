«Ни одной приличной роли»: о чем жалеет разочарованный Ширвиндт

Александр Ширвиндт последние годы известен преимущественно как театральный актер. Знаменитость перестал активно сниматься в кино и сериалах, а его последней ролью стало небольшое участие в комедийной ленте «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» три года назад. Как оказалось, артист не развивает свою кинокарьеру из-за недовольства сценариями.

По словам актера, он регулярно получает домой копии сценариев для будущих фильмов. При этом практически ни один не нравится ему ни сюжетом, ни его ролью, поэтому он отказывается от работы. Также Александр Анатольевич недоволен и театральными пьесами, большую часть из которых он искренне считает «графоманией».

«Ни одной приличной роли», — негодует разочарованный Ширвиндт в беседе с порталом «7 дней ».

Также собеседник издания подчеркнул, что большинство сценариев — это боевики. Но он же уже не может представить себя в 88 лет, бегающим с пистолетом по съемочной площадке.