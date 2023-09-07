Ни одной общей черты: странно, но этот парень – родной сын рыжего из «Иванушек» (фото)

Другой на месте Андрея Григорьева-Апполонова давно бы сделал ДНК-тест. Поклонникам кажется подозрительным, что младший сын артиста совсем на него не похож.

В законном браке с Марией Банковой у рыжего из «Иванушек» появилось двое наследников. Супруги развелись в 2019 году. С тех пор старший сын пары Иван живет с отцом в Москве, а младший Артемий — с мамой в Северной столице.

Иногда в социальных сетях музыкант публикует фотографии 15-летнего парня, и каждый раз подписчики удивляются. У темноволосого юноши нет ни одной общей черты со знаменитым отцом, поэтому многим не верится, что он родной сын певца.

К слову, несмотря на расстояние, звезде удается поддерживать с любимым наследником прекрасные отношения. Григорьев-Апполонов души не чает в Артемии и гордится тем, что он растет «талантливым и добрым» человеком.