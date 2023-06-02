Ни одной общей черты: как выглядит отец Джоли, который бросил ее крошкой

Отец Анджелины Джоли — это некогда популярный актер Джон Войт. Отношения с ним у голливудской дивы никогда не были простыми. Звезда ушел из семьи вскоре после появления наследницы.

Джоли по сей день считает папу предателем и винит во всех своих бедах. Актриса не исключает, что не пристрастилась бы к алкоголю и запрещенным веществам, если бы не подлый поступок родителя, который бросил ее совсем крошкой.

Артистка жила с матерью Маршелин Бертран и выросла ее копией. А вот на отца Анджелина, напротив, совсем не похожа. У Джона голубые глаза с прищуром, узкие губы и широкий нос — кажется, у Джоли нет с ним ни одной общей черты.

Стоит признать, что в свои 84 года Джон Войт отлично выглядит. Правда, свою карьеру в кино он уже завершил. Последняя картина с его участием называется «Такой же другой, как и я», и вышла она шесть лет назад.