Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности

Александра Бортич — одна из самых ярких актрис российского кино своего поколения. Она начинала с независимых проектов, а затем сыграла главные роли в фильмах «Я худею», «Холоп», сериалах «Полицейский с Рублёвки», «Между нами химия».
24 сентября актрисе исполняется 31 год. В этот день мы решили заглянуть в её любимые фильмы — в топе оказались зарубежные истории о дерзости, юморе, поиске себя и умении оставаться верным своим желаниям.
Подборка получилась лёгкая, романтичная и в какой-то степени даже подростковая — с той самой энергией, которую Бортич часто привносит и в свои роли. Готовы взглянуть?
«Другая женщина» (2014)
IMDb: 6.0
Любовница узнаёт, что мужчина обманывает не только её, но и ещё нескольких женщин. Вместо того чтобы страдать, они объединяются, чтобы отомстить.
«Ну разве не романтично?» (2019)
IMDb: 5.9
Циничная девушка попадает в мир, где всё похоже на приторную романтическую комедию. Теперь ей приходится жить по чужим правилам жанра, пока она не поймёт, что счастье всегда ближе, чем кажется.
«Она — мужчина» (2006)
IMDb: 6.4
Виола мечтает играть в футбол, но женскую команду распускают. Тогда она выдаёт себя за брата-близнеца и попадает в мужской состав, где внезапно влюбляется.
«Бунтарка» (2006)
IMDb: 6.4
Спортивная гимнастка срывает собственное выступление на чемпионате и решает уйти из спорта, бросая вызов тренерам, команде и всему давлению извне.
«10 причин моей ненависти» (1999)
IMDb: 7.4
Школьница Бьянка может встречаться только в том случае, если её старшая сестра тоже заведёт парня. Но Кэт ненавидит всё романтичное, поэтому миссия превращается в вызов.
«Шаг вперёд» (2006)
IMDb: 6.5
Уличный танцор вынужден отрабатывать наказание в школе искусств, где встречает девушку, которая открывает ему другой мир — танца и дисциплины.
«Добейся успеха» (2000)
IMDb: 6.2
Команда чирлидерш борется за уважение, сталкивается с соперниками и доказывает, что их выступления — это не просто эффектные трюки, а настоящее мастерство.
