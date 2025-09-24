Ни одного советского, но куча комедий: 7 любимых фильмов Бортич — актрисе 31, а подборка будто для вечной юности

Александра Бортич — одна из самых ярких актрис российского кино своего поколения. Она начинала с независимых проектов, а затем сыграла главные роли в фильмах «Я худею», «Холоп», сериалах «Полицейский с Рублёвки», «Между нами химия».

24 сентября актрисе исполняется 31 год. В этот день мы решили заглянуть в её любимые фильмы — в топе оказались зарубежные истории о дерзости, юморе, поиске себя и умении оставаться верным своим желаниям.

Подборка получилась лёгкая, романтичная и в какой-то степени даже подростковая — с той самой энергией, которую Бортич часто привносит и в свои роли. Готовы взглянуть?

«Другая женщина» (2014)

IMDb: 6.0

Любовница узнаёт, что мужчина обманывает не только её, но и ещё нескольких женщин. Вместо того чтобы страдать, они объединяются, чтобы отомстить.

«Ну разве не романтично?» (2019)

IMDb: 5.9

Циничная девушка попадает в мир, где всё похоже на приторную романтическую комедию. Теперь ей приходится жить по чужим правилам жанра, пока она не поймёт, что счастье всегда ближе, чем кажется.

«Она — мужчина» (2006)

IMDb: 6.4

Виола мечтает играть в футбол, но женскую команду распускают. Тогда она выдаёт себя за брата-близнеца и попадает в мужской состав, где внезапно влюбляется.

«Бунтарка» (2006)

IMDb: 6.4

Спортивная гимнастка срывает собственное выступление на чемпионате и решает уйти из спорта, бросая вызов тренерам, команде и всему давлению извне.

«10 причин моей ненависти» (1999)

IMDb: 7.4

Школьница Бьянка может встречаться только в том случае, если её старшая сестра тоже заведёт парня. Но Кэт ненавидит всё романтичное, поэтому миссия превращается в вызов.

«Шаг вперёд» (2006)

IMDb: 6.5

Уличный танцор вынужден отрабатывать наказание в школе искусств, где встречает девушку, которая открывает ему другой мир — танца и дисциплины.

«Добейся успеха» (2000)

IMDb: 6.2

Команда чирлидерш борется за уважение, сталкивается с соперниками и доказывает, что их выступления — это не просто эффектные трюки, а настоящее мастерство.

