Ни одного плохого отзыва: самый недооцененный детектив Первого канала даже не показали по ТВ – россияне сравнивают с культовой «Прослушкой»

Вы открываете страницу сериала «Салам Масква» на «Кинопоиске» и видите неутешительную оценку – 4.9. Красный цвет, ярко сигнализирующий о провале. Логичный вывод – «не стоит и времени тратить», правда? Но стоит копнуть глубже, как обнаруживается загадка: все без исключения рецензии – восторженные.

Десять текстов, написанных реальными зрителями, а не ботами, сходятся в одном: сериал недооценен и является скрытым бриллиантом. В чем же подвох?

История проекта отчасти дает ответ. Снятый еще в 2012 году, он несколько лет пролежал «на полке», прежде чем появиться в онлайн-кинотеатре Первого канала, минуя широкий телеэфир.

Такой путь – верный признак неформатного, сложного продукта, который испугал ТВ-менеджеров своей резкостью и отсутствием привычного детективного глянца как на копиях копий «Невского», «Первого отдела» иже с ними.

Русская «Прослушка»: смелое, но точное сравнение

Те, кто все-таки добрался до просмотра, провели параллель, от которой у иного кинокритика могло свести скулы – «Салам Масква» называют нашей, отечественной «Прослушкой». И дело не в плагиате, а в схожем подходе.

Это не обычный полицейский процедурал, а тотальный срез городского дна того времени, «социальный снимок Москвы, которую предпочитают не замечать», отмечают зрители.

Создатели показывают работу отдела по борьбе с этнопреступностью, попутно погружая зрителя в кипящий котел из мигрантских общаг, коррумпированных коридоров власти, рыночных разборок и личных драм.

Здесь нет деления на черное и белое. Опер Ребров, движимый личной местью за убитую жену, – не рыцарь без страха и упрека, а такой же продукт этой системы, как и те, кого он ловит.

Его напарник Рустам разрывается между долгом и клановыми обязательствами перед дядей Гаджи – персонажем, которого зрители отмечают отдельно, называя «гениально прописанным».

Причина низкого рейтинга – в дискомфорте

Почему же такой, казалось бы, качественный продукт получил столь низкие оценки? Вероятно, все дело в той самой «шероховатой текстуре», о которой писали зрители.

Сериал не развлекает – он заставляет сопереживать. Он показывает жизнь без прикрас: грязь, мат (благосклонно зацензуренный, но оттого еще более ощутимый), цинизм и моральную неоднозначность.

Это кино не для массового зрителя, ожидающего от сериала легкого вечернего отдыха. Оно для тех, кто готов к неудобным вопросам и сложным ответам.

Низкий рейтинг – это, по сути, реакция отторжения на слишком честную картинку. В Сети же подмечают:

«Просмотр этого сериала напомнил атмосферу метро – живой, динамичный, насыщенный, шумный, но придя домой, понимаешь, что здесь уютно и спокойно»;

«Начал смотреть, и не смог оторваться. С начала просмотра я побаивался, что увижу очередную НТВшную чернуху»;

«Лучший русский сериал, который когда-либо видел. Для России это шедевр и явные 10/10».

«Салам Масква» – тот редкий случай, когда страница с рецензиями оказывается правдивее сухой цифры рейтинга.

Это жесткий, нервный и абсолютно неформатный для российского телепространства проект, который стоит того, чтобы составить о нем свое собственное мнение, минуя предвзятые оценки.

