Ни одного грамма жира: самый худой человек на планете вас ужаснет (фото)

Множество людей во всем мире одержимы идеей похудения, а некоторых из них даже пару лишних кило приводят в отчаяние. Но у этого героя обратная ситуация — он не может набрать даже каких-то 500 граммов.

Британец Том Стенифорд весит всего 66 килограммов при росте 190 сантиметров и выглядит как измученный анорексией человек. Но дело не в одержимости диетами, а в генетическом заболевании — его организм не способен усваивать жир.

Том рос самым обычным ребенком и не отличался от своих сверстников. Жуткие метаморфозы произошли в начале подросткового возраста, когда юноша вступил в пубертат. Тогда Том и начал превращаться в живой скелет.

Но беда не пришла одна. У Стенифорда начались проблемы со слухом, а позднее у него обнаружили диабет. После длительного обследования Том, наконец, узнал свой диагноз — MDP-синдром. Он передался парню от отца, гены которого «сломались» задолго до зачатия сына.

Несмотря на страшный диагноз, Том нашел свое призвание. Уже много лет он занимается велоспортом и выступает на Паралимпийских играх. Стенифорд устроил и свою личную жизнь: уже семь лет он женат на девушке Элис, которую внешний вид возлюбленного ничуть не смущает.