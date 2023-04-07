Ни одна женщина не пройдет мимо: чем дочка Маликова так взбудоражила россиянок (фото)

Стефания Маликова известна не только своей маркой одежды, но и социальными сетями, на которые подписано свыше 640 тысяч человек. Регулярно знаменитость рассказывает о своей жизни, а преданные поклонники не упускают ни одну ее публикацию.

Так, несколько дней назад Маликова вновь показала свежие снимки, на которых поделилась тем, как проходят ее будни. Фанаты же были шокированы кадрами. На одной из фотографий они увидели эффектное кольцо с зеленым камнем, которое не оставило их равнодушными, из-за чего они завалили знаменитость комментариями.

«Что за кольцо?», «Вот это красота», «А где купили кольцо?», «Расскажите подробнее про кольцо», — писали пользователи Сети.

Маликова же предпочла проигнорировать вопросы любопытных подписчиков. Знаменитость так и не раскрыла историю аксессуара, разочаровав их.