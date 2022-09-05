Ни одна женщина не позавидует: интимные детали из жизни Аллегровой предали огласке

«Императрица» российской эстрады Ирина Аллегрова полюбилась слушателям благодаря хитам о любовных переживаниях. Как выяснилось, у самой артистки в жизни было немало поводов для подобных драматических композиций. Личную жизнь яркой звезды сложно назвать удавшейся.

В первый брак с баскетболистом Георгием Таировым певица вступила назло своей первой любви. Говорили, что она была увлечена Муслимом Магомаевым, который часто приходил в гости к родителям Аллегровой. Но на романтические чувства Ирины артист не отвечал. Союз со спортсменом был несчастливым: несмотря на рождение дочки Лалы, молодые люди уже через год развелись. Георгий сразу отстранился от воспитания девочки, переложив все заботы на певицу.

Вскоре Ирина вышла замуж еще раз — за композитора Владимира Блехера. Однако и этот брак продержался недолго — около 5 лет. В 1983 году Аллегрова познакомилась с продюсером Владимиром Дубовицким. На протяжении нескольких лет певица работала на износ и отдавала большую часть гонораров возлюбленному. А он в 1990 году на гастролях в Сочи закрутил роман с администратором гостиницы Татьяной Овсиенко, чью певческую карьеру и начал строить в дальнейшем.

Ирина нашла утешение в отношениях с танцором Игорем Капустой. Ради нее он даже ушел от жены. Правда, Игорь не смог сохранить верность певице. Однажды, вернувшись домой, Аллегрова застала его с другой женщиной. Только после расставания артистка узнала о том, что ее возлюбленный был зависим от запрещенных веществ. После таких отношений артистка на долгие годы осталась в одиночестве.