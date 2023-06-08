Ни одна женщина не оценит: на архивном фото Стас Михайлов - другой человек

Стас Михайлов уже много лет подряд будоражит сердца россиянок. Импозантный певец покорил женскую аудиторию обаянием и бархатным голосом. Однако сегодня мало кто вспомнит, как выглядел Михайлов в начале карьеры — он был совсем другим человеком.

В конце 90-х Стас перебрался из Сочи в Москву, где начал заниматься музыкой. Вскоре вышел его клип на песню «Темные глаза». Михайлов образца 90-х совсем не был похож на себя нынешнего: одутловатое лицо, тучная фигура, двойной подбородок, неподходящая прическа. Такой Стас точно не мог понравиться зрительницам. А ведь на момент выхода клипа ему не было и 30 лет.

Но Михайлов провел работу над ошибками и как следует «прокачал» свой имидж. Он похудел, обзавелся фирменной бородкой и облачился в элегантный костюм. «Обновленный» артист пришелся россиянкам по вкусу, и по сей день он остается самым популярным певцом в стране.

Своим успехом Михайлов во многом обязан супруге Инне. Она тщательно следит за питанием мужа и за его имиджем.