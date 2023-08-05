Ни одна нормальная женщина не свяжется с таким мужчиной: признаков несколько

Девушки всегда тщательно готовятся к первому свиданию, пытаясь произвести впечатление на нового кавалера. Но вот молодые люди не всегда отвечают им зеркально, проявляя себя далеко не лучшим образом.

Например, многие сходятся во мнении, что для них неприемлема грубость со стороны мужчин. Причем речь не идет о том, что кавалер недостаточно галантен со своей дамой. Достаточно недоброго отношения к собаке на улице или хамоватой фразы в адрес персонала ресторана.

В черный список отправляются и альфа-самцы, которые хотят самоутвердиться за счет женщин. Еще одно противопоказание против второго свидания — пренебрежение гигиеной и небрежность.

Также отталкивают девушек отсутствие манер и неумение вести себя за столом. Наконец, не стоит обсуждать интимные вопросы до личного общения, хотя и в первую встречу от этой темы лучше отказаться.