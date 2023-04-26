Ни одна нормальная мать так не поступит: Полищук жестоко обошлась с сыном

Любовь Полищук впервые стала матерью, когда на свет появился ее сын Алексей. В то время артистке было всего лишь 23 года, и ее карьера стремительно развивалась, поэтому она не могла уделять должное внимание своей семье.

Именно из-за этого артиста уже в семь лет отправила Алексея в школу-интернат. Все время она тратила на работу, а с сыном виделась лишь на каникулах. Макаров же рос в весьма тяжелых условиях, сталкиваясь со всеми сложностями взросления без родителей.

«Прошел там школу жизни: били, наказывали», — цитирует слова артиста «Комсомольская правда ».

Подобная юность вылилась в проблемы с алкоголем. Алексей, по его собственным словам, рос весьма злым, поэтому с молодости начал пить. Со временем его зависимость переросла в алкоголизм третьей степени. Не складывались отношения и с матерью. Будущий артист боялся Полищук, которая отличалась взрывным характером и даже не пыталась сдерживать свои эмоции.

Ситуация изменилась только несколько лет назад. Макарову удалось разрешить проблемы прошлого, он справился с алкогольной зависимостью и к 50 годам превратился в совершенно другого человека. Сейчас он активно строит свою карьеру и регулярно принимает участие во множестве фильмов и сериалов.