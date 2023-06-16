Ни одна мать так не поступит: Проклова жестоко обошлась с красоткой-дочерью

Елена Проклова является матерью двоих дочерей. С младшей у артистки сложились прекрасные отношения, а вот со старшей у нее были серьезные проблемы.

Арина родилась в первом браке Прокловой с Виталием Мелик-Карамовым. Вместе они прожили всего четыре года. Елена Игоревна не была готова ни к супружеству, ни к материнству. Поэтому вся ответственность по воспитанию дочери легла на родителей Прокловой.

Спустя годы актриса призналась, что она упустила ребенка. В итоге это вылилось в многолетнюю вражду между матерью и дочерью. Как-то в порыве гнева 12-летняя Арина выпалила, что отречется от матери. От этих слов Проклова упала в обморок. Многие понимают Арину, ведь актриса фактически сделала свою родную дочь сиротой. Ни одна любящая мать не пойдет на такую жестокость ради карьеры.

Сегодня Арина уже взрослая и красивая женщина. Она больше не конфликтует с Прокловой, однако в одном из шоу она призналась, что после смерти дедушки и бабушки чувствует себя сиротой. Очевидно, что мать так и не стала для нее родным человеком.