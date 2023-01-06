Ни один мужчина не додумался: без изобретения хрупкой женщины в мире наступит хаос

Сейчас многие современные водители крайне пренебрежительно отзываются о женщинах за рулем, критикуя их за неловкую езду и неумение пользоваться поворотниками. Но вряд ли кто-то из них догадывается, что те самые сигналы, которыми автомобилисты дают знать остальным участникам дорожного движения о скором повороте, придумала именно женщина.

Ей оказалась хрупкая Флоренс Лоуренс. В начале XX века она блистала в кино и театре и считалась первой голливудской звездой. К 1920-м Флоренс переключилась на предпринимательскую деятельность, поддержав автобизнес своей матери. Компания специализировалась на улучшениях конструкций для машин и патентовала каждую идею. Лоуренс и разработала систему сигналов о поворотах: ее усовершенствованным способом до сих пор пользуются миллионы водителей.

А другая женщина Сриджа Арункумар уже в 2010-х запатентовала систему, которая сейчас используется в поиске местоположения на картах. Ее идеи положены в основу работы навигаторов в салонах авто.