Ни один из детей-актеров не дожил до старости: от советской комедии мурашки по коже

Комедия Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» стала одной из любимейших у советских зрителей. На юных актеров обрушилась всесоюзная слава. Однако эта популярность сыграла с каждым из них злую шутку. А большинство из этих артистов не дожили до наших дней.

Исполнитель роли Кости Инночкина Виктор Косых снялся в картине в 14-летнем возрасте. После «Посторонним вход воспрещен» он снялся в «Неуловимых мстителях». После ВГИКа он стал активно сниматься в кино. Однако ни одна из ролей не принесла ему былой популярности. Всю жизнь актера преследовали неудачи: он часто попадал в ДТП и был на грани смерти. В 2011 году Виктора не стало — он скончался от болезни сердца.

В 2009 году не стало Алика — Александра Машовца. В детстве он часто снимался в кино, однако, повзрослев, выбрал авиационный институт. В 90-е Александр работал в коммерческой фирме. Бывший актер скончался в 57 лет после тяжелой болезни.

Судьба «Митрофановой» оказалась самой драматичной. Татьяны Прохоровой не стало в 40 лет. Говорили, она после выхода фильма она не выдержала обрушившейся славы. У Татьяны началась звездная болезнь, хотя в кино ее не приглашали. Она начала спиваться и даже имела проблемы с законом.

Также уже нет в живых Вячеслава Царева, сыгравшего мальчика с сачком, и Игоря Крюкова, который исполнил роль Марата.