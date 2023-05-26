Ни мужа, ни детей: жизнь не пощадила Дуняшу из «Тихого Дона» (фото)

Карьера Натальи Архангельской началась с культовой картины «Тихий Дон». В киноэпопее Герасимова актриса сыграла Дуняшу Мелихову и навсегда покорила сердца зрителей. И если карьера знаменитости сложилась удачно, то личная жизнь не задалась.

Несколько раз Архангельская пыталась создать крепкую семью. Ее мужьями были известные и уважаемые мужчины, например, народный артист Яков Сегель, актер Владимир Андреев, французский журналист Влад Вишневский. Но браки не были долговечными и счастья звезде не принесли.

К тому же артистке так и не удалось познать счастье материнства. Жизнь не пощадила Наталью Сергеевну. Старость она встретила в одиночестве — без мужа, детей, внуков. У актрисы есть лишь одно утешение — преданные поклонники. Архангельская нечасто снималась в кино, зато более полувека прослужила в театре имени Ермоловой.