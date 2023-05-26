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Ни мужа, ни детей: жизнь не пощадила Дуняшу из «Тихого Дона» (фото)

26 мая 2023 10:30
Ни мужа, ни детей: жизнь не пощадила Дуняшу из «Тихого Дона» (фото)

Артистке выпала незавидная участь.

Карьера Натальи Архангельской началась с культовой картины «Тихий Дон». В киноэпопее Герасимова актриса сыграла Дуняшу Мелихову и навсегда покорила сердца зрителей. И если карьера знаменитости сложилась удачно, то личная жизнь не задалась.

Несколько раз Архангельская пыталась создать крепкую семью. Ее мужьями были известные и уважаемые мужчины, например, народный артист Яков Сегель, актер Владимир Андреев, французский журналист Влад Вишневский. Но браки не были долговечными и счастья звезде не принесли.

Ни мужа, ни детей: жизнь не пощадила Дуняшу из «Тихого Дона» (фото)

К тому же артистке так и не удалось познать счастье материнства. Жизнь не пощадила Наталью Сергеевну. Старость она встретила в одиночестве — без мужа, детей, внуков. У актрисы есть лишь одно утешение — преданные поклонники. Архангельская нечасто снималась в кино, зато более полувека прослужила в театре имени Ермоловой.

Фото: Кадр из фильма «Тихий Дон», 1957-1958, Д/ф «Тайны кино» / «Москва Медиа»
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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