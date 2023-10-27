Ни морщин, ни бороды: вы точно не видели старика Хоттабыча таким (фото)

Николай Волков не мог понять проблемы коллег, ставших заложниками одного образа. Многие звезды советского кино не могли выйти на улицу, ведь их тут же узнавали и окружали толпы поклонников. Артисту же удавалось оставаться незамеченным.

Самым ярким проектом в его фильмографии стала экранизация сказки «Старик Хоттабыч» Лазаря Лагина. Знаменитости досталась главная роль волшебника, заточенного на тысячу лет в запечатанном сосуде.

На экране лицедей предстал настоящим стариком. Между тем в реальной жизни у него не было ни морщин, ни густой длинной бороды. Это был красавец-мужчина с восточным типом внешности.

После премьеры фильма Геннадия Казанского на звезду посыпались предложения от других режиссеров. И Николай Николаевич от работы не отказывался. Без грима в нем никто не узнавал того самого волшебника, поэтому актер мог смело воплощать самых разных персонажей, не опасаясь ненужных ассоциаций.