Ни квартиры, ни элитного особняка: звезды СССР ютились в нечеловеческих условиях

Современные звезды эстрады и кино живут в прекрасных условиях. Многие из них обзавелись или особняками, или элитными квартирами. Но в советские времена о такой роскоши артисты не могли даже и мечтать.

Так, «жертвой» неказистых жилищных условий стала чета Пресняковых — Владимир и Елена. До свадьбы жениху приходилось ютиться в бараке на несколько семей с общим туалетом. После бракосочетания звезды эстрады поселились у родственников супруги, где с ними проживали еще семь человек.

В этих жутко стесненных условиях рос их маленький сын — будущий певец Владимир Пресняков. Когда он только появился на свет, ему было негде спать. Пресняковым помогли их друзья, которые подарили металлическую ванночку. Она и стала для ребенка его первой кроваткой.

К счастью, вскоре весь этот жилищный ад закончился. Пресняковым помог Иосиф Кобзон, который лично ходатайствовал по их вопросу. Семье выделили комнату от филармонии, где супруги уже могли дышать свободнее.