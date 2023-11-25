Ни кола ни двора: судьба миллионов Шукшиной вот-вот решится в суде

Мария Шукшина активно снимается в кино и ведет социальные сети, что позволяет знаменитости оставаться популярной. В комплекте с узнаваемостью идут и весомые гонорары, которые актриса решила вложить в недвижимость. Но, увы, звезда столкнулась с недобросовестными застройщиками.

В далеком 2004 году дочь выдающегося советского писателя решила приобрести жилье в элитном комплексе в центре Москвы. Однако застройщики менялись, строители облагались штрафами, и сдача квартир собственникам затягивалась. В 2016-м дом все-таки был возведен, однако жилплощади артистка так и не дождалась.

За две однокомнатных и одну четырехкомнатную квартиру (согласно другим источникам, за две квартиры и машино-место) знаменитость отдала свыше 200 миллионов рублей. В прошлом году за правдой Мария Шукшина обратилась в суд, который вынес решение в ее пользу. Однако компания все еще не передала актрисе документы: очередное заседание пройдет 1 декабря.