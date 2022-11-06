Ни капельки от родной матери: копией какого человека растет дочь Киркорова (фото)

О рождении дочери Аллы-Виктории Филипп Киркоров сообщил необычно: о радостном событии поп-король объявил прямо на кремлевской сцене во время вручения премии «Золотой граммофон». 11-летняя девочка, как и ее младший брат, 10-летний Мартин-Кристин, были рождены суррогатной матерью.

Свое двойное имя наследница Киркорова получила в честь бывшей супруги Филиппа, Аллы Пугачевой, и его матери Виктории Марковны.

Поклонники певца все чаще отмечают, что Алла-Виктория невероятно похожа на свою покойную бабушку. Улыбка, выразительная глаза, черные кудри – все это роднит Аллу-Викторию с почившей родственницей. Наверняка через несколько лет юная наследница Киркорова будет такой же красивой, как Виктория Марковна.