Ни капельки не изменилась: как вечно молодая Стриженова выглядела в детстве (фото)

Екатерине Стриженовой на днях исполнилось 55 лет. 26 лет в эфире, 50 ролей в кино и театре — сверхъестественная занятость будто не отражается на внешности актрисы и телеведущей. Глядя на детское фото Стриженовой, невольно думается, что она изобрела машину времени. На черно-белом кадре артистка запечатлена рядом со своей старшей сестрой — модельером Викторией Андреяновой. В объектив смотрит все та же жизнерадостная кареглазая брюнетка. Только косички она со временем сменила на прямые и аккуратно уложенные волосы.

Потрясающе выглядеть теледиве помогает кетодиета, на которую она иногда садится, патчи для глаз и счастье. Оно, как выражается ее сестра Виктория, является лучшим косметологом. В браке с Александром Стриженовым Екатерина живет уже 30 лет. Они познакомились на съемках фильма Бориса Дурова «Лидер» и с тех пор не расставались.