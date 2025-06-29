«Ни к селу, ни к городу»: у худшего триллера в карьере Стэйтема позорные 7% из 100 от критиков — в России его обожают, но с оговорками

В карьере Джейсона Стэйтема хватает откровенно проходных фильмов, но по оценкам критиков ниже «13» — лишь печально знаменитый «Во имя короля». Разница в том, что «13» — это не фэнтези-балаган, а криминальный триллер, который вроде бы обязан держать в напряжении. Но не вышло.

«13» — англоязычный ремейк французского арт-триллера «Тринадцать». Режиссёр Георге Баблуани переснял собственный фильм, но зачем — так никто и не понял. Оригинал цеплял чёрно-белой картинкой и липким саспенсом: простой парень влипает в адский турнир по русской рулетке для развлечения богачей. В ремейке всё это превратилось в унылый конвейер известных лиц и дешёвого шок-контента.

В касте — Стэйтем, Микки Рурк, 50 Cent, Майкл Шеннон, Рэй Уинстон. Казалось бы — лови кайф. Но с таким сценарием и монтажом — никакого кайфа.

«Вот как только пошли финальные титры, в голове у меня возникла только одна мысль — ни к селу, ни к городу... Этой одной единственной фразой я бы и описал данную ленту», — сокрушается один из зрителей.

Критики громят «13» за то, что он скучный, беззубый и лишён хоть какого-то нервного напряжения. Даже жуткая игра в русскую рулетку здесь выглядит как заунывное шоу без искры. Если уж на большом экране и наводить пистолет на чужую голову ради ставок, то хотя бы добавьте в это каплю драйва! Итог — рейтинг 7 из 100 на Rotten Tomatoes. Для сравнения: «Во имя короля» с фэнтезийным балаганом набрал 4. Всего на три балла хуже.

Вывод прост: хотите увидеть, как выглядит худший триллер с Джейсоном Стэйтемом? Вот он. Но лучше пересмотрите оригинал — или хотя бы любой другой фильм с Джейсоном. Потому что хуже — только «Во имя короля».

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