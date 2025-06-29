Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ни к селу, ни к городу»: у худшего триллера в карьере Стэйтема позорные 7% из 100 от критиков — в России его обожают, но с оговорками

«Ни к селу, ни к городу»: у худшего триллера в карьере Стэйтема позорные 7% из 100 от критиков — в России его обожают, но с оговорками

29 июня 2025 19:34
«Ни к селу, ни к городу»: у худшего триллера в карьере Стэйтема позорные 7% из 100 от критиков — в России его обожают, но с оговорками

На «КиноПоиске», в свою очередь, рейтинг 6.8 и статус крепкого середнячка.

В карьере Джейсона Стэйтема хватает откровенно проходных фильмов, но по оценкам критиков ниже «13» — лишь печально знаменитый «Во имя короля». Разница в том, что «13» — это не фэнтези-балаган, а криминальный триллер, который вроде бы обязан держать в напряжении. Но не вышло.

«13» — англоязычный ремейк французского арт-триллера «Тринадцать». Режиссёр Георге Баблуани переснял собственный фильм, но зачем — так никто и не понял. Оригинал цеплял чёрно-белой картинкой и липким саспенсом: простой парень влипает в адский турнир по русской рулетке для развлечения богачей. В ремейке всё это превратилось в унылый конвейер известных лиц и дешёвого шок-контента.

В касте — Стэйтем, Микки Рурк, 50 Cent, Майкл Шеннон, Рэй Уинстон. Казалось бы — лови кайф. Но с таким сценарием и монтажом — никакого кайфа.

«Ни к селу, ни к городу»: у худшего триллера в карьере Стэйтема позорные 7% из 100 от критиков — в России его обожают, но с оговорками

«Вот как только пошли финальные титры, в голове у меня возникла только одна мысль — ни к селу, ни к городу... Этой одной единственной фразой я бы и описал данную ленту», — сокрушается один из зрителей.

Критики громят «13» за то, что он скучный, беззубый и лишён хоть какого-то нервного напряжения. Даже жуткая игра в русскую рулетку здесь выглядит как заунывное шоу без искры. Если уж на большом экране и наводить пистолет на чужую голову ради ставок, то хотя бы добавьте в это каплю драйва! Итог — рейтинг 7 из 100 на Rotten Tomatoes. Для сравнения: «Во имя короля» с фэнтезийным балаганом набрал 4. Всего на три балла хуже.

Вывод прост: хотите увидеть, как выглядит худший триллер с Джейсоном Стэйтемом? Вот он. Но лучше пересмотрите оригинал — или хотя бы любой другой фильм с Джейсоном. Потому что хуже — только «Во имя короля».

Ранее мы также писали: Вырезали упоминание русских и кое-что еще: «Мастера» со Стэйтемом «зацензурили» для показа в России — зрители-патриоты недовольны

Фото: Кадр из фильма «13» (2010)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое «Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое Читать дальше 23 июля 2025
Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Позорные рейтинги худшего фильма в карьере Рэдклиффа никакое «Репаро!» не исправит: в «Поттере» за съемки в таком сгноили бы в Азкабане Читать дальше 23 июля 2025
«Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» «Разухабистый мусор»: Вуди Харрельсон снялся в одном из самых бредовых фильмов о России — с баяном, продажной милицией и тостом «за нефть!» Читать дальше 23 июля 2025
«Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю «Marvel поднялась с колен»: новая «Фантастическая четверка» — лучший фильм MCU со времен «Финала», и говорить «спасибо» нужно не Паскалю Читать дальше 22 июля 2025
«Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 «Все шло неплохо, пока он не разделся до трусов»: в своем худшем фильме Робин Уильямс снялся лишь ради денег — у картины рейтинг 5/100 Читать дальше 21 июля 2025
«Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий «Человек из стали» хуже почти во всем? Сравнили старого и нового Супермена «лоб в лоб» — насчитали минимум 7 важных различий Читать дальше 21 июля 2025
«Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок «Я знал сюжет, но рыдал в три ручья»: нового «Истребителя демонов» уже нарекли «лучшим аниме в истории» — рейтинги пробивают потолок Читать дальше 20 июля 2025
Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Уже не хоррор, а горе-боевик: «M3ГАН 2.0» вышла в «цифре» раньше, чем планировалось — 4 причины не тратить на фильм ни минуты Читать дальше 20 июля 2025
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу Читать дальше 23 июля 2025
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком Читать дальше 23 июля 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше