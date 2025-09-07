Ни дня без настоящего маньяка: от этих 5 леденящих душу триллеров буквально невозможно оторваться (они про реальных убийц)

Классное и держащее в напряжении кино на все времена.

Не все картины про серийных убийц претендуют на документальность, но каждая из этих историй выросла из реальных дел и биографий. В основе — люди из газетных вырезок, судебных сводок и легенд, которые кино превратило в леденящие душу сюжеты. Здесь нет ощущения «далёкой страшилки»: чем внимательнее всматриваешься, тем яснее понимаешь, что вымысел лишь подчёркивает факты.

«М убийца»

Германия, 1931 год. Триллер. Длительность: 1 час 48 минут. IMDb: 8,3.

В немецком городе начинается паника: кто-то убивает маленьких девочек, а полиция бессильна найти преступника. На охоту за маньяком выходят даже сами уголовники, ведь его жестокость пугает даже их. В финале именно они оказываются ближе всего к поимке чудовища.

Картина Фрица Ланга — первый звуковой фильм мастера и один из главных примеров немецкого киноэкспрессионизма. В основе лежит дело Петера Кюртена, прозванного Дюссельдорфским вампиром, но на экране маньяка зовут Ганс Бекерт.

«Хладнокровно»

США, 1967 год. Криминал, драма. Длительность: 2 часа 14 минут. IMDb: 7,9.

История основана на романе Трумена Капоте и реальном убийстве семьи Клаттеров в Канзасе в 1959 году. Перри Смит и Ричард Хикок рассчитывали на лёгкую добычу, но, не найдя денег, убили всех хозяев фермы.

Фильм Ричарда Брукса показывает преступление и последствия почти документально. А судьба самого Капоте и его работа над книгой легли в основу ещё двух фильмов — «Капоте» и «Дурная слава».

«Из ада»

США, Великобритания, Чехия, 2001 год. Ужасы, триллер. Длительность: 2 часа 2 минуты. IMDb: 6,7.

Джек-потрошитель стал легендой Лондона конца XIX века. Его жертвами стали проститутки, а личность убийцы так и осталась тайной. Сценарий фильма вырос из графического романа Алана Мура «From Hell», где убийцей назван высокопоставленный доктор.

На экране расследование ведёт инспектор Фред Эбберлайн, постепенно понимающий, что за серией убийств скрывается куда более мрачный заговор, связанный с масонами и даже королевским двором.

«Монстр»

США, Германия, 2003 год. Биография, криминал, мелодрама, триллер. Длительность: 1 час 49 минут. IMDb: 7,3.

Фильм Пэтти Дженкинс рассказывает реальную историю Эйлин Уорнос — женщины-маньяка, которая убивала мужчин-водителей. Картина не оправдывает её поступки, но показывает тяжёлую судьбу, толкнувшую Эйлин на преступления.

За роль Уорнос Шарлиз Терон получила «Оскар» и полностью преобразилась: линзы, грим, зубные протезы сделали её неузнаваемой, а игра потрясла зрителей и критиков.

«Зодиак»

США, 2007 год. Триллер, детектив. Длительность: 2 часа 38 минут. IMDb: 7,7.

Маньяк по прозвищу Зодиак держал в страхе Сан-Франциско в 60–70-е годы. Его личность так и не установили, а дело до сих пор не закрыто.

Дэвид Финчер снял самую известную версию этой истории, опираясь на книгу журналиста Роберта Грэйсмита. В «Зодиаке» его сыграл Джейк Джилленхол: герой жертвует всем ради расследования, в то время как полиция демонстрирует равнодушие. Этот контраст делает историю особенно жуткой — ведь Зодиак так и остаётся неуловимым.

