Ни денег, ни славы: Колдун озвучил неудобную правду о «Фабрике звезд»

Дмитрий Колдун искренне думал, что ему повезло. «Круто ты попал на TV», — пел он вместе со всеми гимн «Фабрики звезд», еще не зная, что победа в проекте не гарантирует ему даже куска хлеба.

Молодой и талантливый красавчик не купался в деньгах после того, как одержал триумф. Это в эфире Виктор Дробыш обещал всем пяти финалистам по солидной сумме. В реальности никто из счастливчиков дивидендов в размере 100 тысяч рублей так и не дождался.

Неудобную правду об этом исполнитель озвучил в интервью для YouTube-канала Яны Чуриковой. Певец рассказал, что первое время после окончания шоу он не мог свести концы с концами.

«Жил как полубомж», — признался он, подчеркнув, что средств не хватало даже на аренду жилья и еду.

При этом музыкант был не только победителем популярного реалити, но и артистом, который занял шестое место на «Евровидении».