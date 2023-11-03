Ни болезненной худобы, ни надутых губ: последняя мисс СССР до сих пор поражает красотой

Судьба Ильмиры Шамсутдиновой была похожа на историю, которую обычно показывают в мелодраматических фильмах. Ее жизнь изменилась буквально за один день. В 1991 году 15-летняя школьница из Саратова обошла десятки конкуренток и стала последней мисс СССР.

Эффектная внешность девушки и ее врожденная пластика вместе со способностью уверенно держаться на публике обеспечили ей победу. Статус и корона открыли Ильмире дорогу в модельный мир. Привлекательная брюнетка успешно строила карьеру, демонстрируя на подиумах наряды не только отечественных дизайнеров, но и новинки западных брендов.

В 1990-х Шамсутдинову можно было увидеть в телевизионной рекламе, клипах звезд и на обложках глянца. Девушка предусмотрительно не делала ставку лишь на свою внешность. Она получила высшее образование и начала заниматься бизнесом, открыв собственные салон красоты, фитнес-зал и даже модельное агентство.

А когда Ильмира вышла замуж и родила дочь, то окончательно оставила подиум. Впоследствии у нее появилось еще двое детей. Сейчас 47-летняя последняя мисс СССР до сих пор поражает пользователей Сети своей красотой. Она не увлекается пластикой или преображениями внешности, сохраняя натуральные черты лица.

Шамсутдинова не мучает себя диетами, однако фигура многодетной матери вызывает восторг. Привлекательная брюнетка продолжает реализовываться в бизнесе, а еще обожает активный отдых вместе со своей семьей.