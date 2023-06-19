Ни блонда, ни эпатажа: Ирину Аллегрову не узнать на снимках 30-летней давности

Ирина Аллегрова сейчас одна из самых ярких, эпатажных и красивых певиц в России. Однако была ли она такой 30 лет назад? Безусловно, была. На заре карьеры молодую, голосистую и харизматичную артистку сразу заметили, и воронка популярности завертелась вокруг нее.

Правда, в молодости звезда была совсем не похожа на себя нынешнюю. От ставшего фирменным образа «шальной императрицы» в молодой певице еще не было ничего. Поэтому для более «поздних» фанатов узнать на кадрах из прошлого Аллегрову — это задачка со звездочкой.

30 лет назад певица пренебрегала ярким сценическим макияжем и предпочитала нежный и изящный образ. Да и волосы в жгучий блонд еще не красила. Глядя на молодую и изящную красавицу, сложно было представить, что она вот-вот споет «Угонщицу» и станет одной из самых знаменитых и узнаваемых певиц на постсоветском пространстве.