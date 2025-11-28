Устали от приторной новогодней атмосферы? Ловите 10 хоррор-франшиз, которые взбодрят на каникулах

В теории их можно осилить за вечер, но хватит ли у вас смелости?

Вас тошнит от елок, мишуры и мандарин? Больше не можете смотреть на лицо Лукашина, Ивана Васильевича и даже «Чародеи» больше не вызывают улыбки? Тогда никто не запретит вам погрузиться во вселенные ужасов. Вы пощекочете нервы, и вновь почувствуете вкус жизни.

И лучше всего с задачей справятся хоррор-франшизы. За вечер можно посмотреть сразу несколько частей и полностью погрузиться в атмосферу напряжения и ужаса. Особенно, когда каждая история наполнена неожиданными поворотами и драйвом.

Мы собрали для вас 10 достойных хоррор-франшиз. Эти фильмы обеспечат вам увлекательное времяпрепровождение и заставят сердце биться быстрее. Но имейте в виду, что после просмотра засыпать будет страшновато, ведь некоторые сцены остаются в памяти надолго.

Готовы отправиться в мир ужаса? Тогда листайте слайды, выбирайте историю себе по душе и приготовьтесь к захватывающим историям, которые держат в напряжении до победного.

А заодно взгляните на подборку из 10 детективных фильмов, при просмотре которых придется включить голову. Понравится тем, кто хочет оставаться в тонусе даже на новогодних праздниках.